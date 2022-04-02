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Социум 02.04.2022 13:43

AZAL опроверг информацию о возобновлении рейсов в Москву

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в субботу опровергла информацию о возобновлении рейсов в Москву.

«Информация, опубликованная в ряде отечественных СМИ и социальных сетях, о возобновлении с определенной даты азербайджанскими авиакомпаниями рейсов в аэропорты Москвы, не соответствует действительности», - говорится в сообщении пресс-службы национального перевозчика Азербайджана в фейсбуке.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, AZAL


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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