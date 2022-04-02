AZAL опроверг информацию о возобновлении рейсов в Москву

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в субботу опровергла информацию о возобновлении рейсов в Москву.
«Информация, опубликованная в ряде отечественных СМИ и социальных сетях, о возобновлении с определенной даты азербайджанскими авиакомпаниями рейсов в аэропорты Москвы, не соответствует действительности», - говорится в сообщении пресс-службы национального перевозчика Азербайджана в фейсбуке.
Р.Керимов
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