Азербайджанские инвестиции в экономику Италии оцениваются в $7 млрд – Байрамов

Объем азербайджано-итальянского взаимного товарооборота по итогам 2021 года составил порядка $10 млрд, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"95% товарооборота между Италией и Южным Кавказом приходит на долю Азербайджана. По итогам 2021 года он составил порядка $10 млрд. Также 50% итальянской продукции, экспортируемой в Южный Кавказ, приходит на долю Азербайджана», - сказал Байрамов в субботу на брифинге по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

Он также отметил, что объем прямых иностранных инвестиций Италии в азербайджанскую экономику составил $770 млн, со стороны Азербайджана в итальянскую экономику - $7 млрд.

В этом контексте министр подчеркнул, что достигнуто соглашение по усилению работы в этом направлении.

Байрамов также подчеркнул, что Италия является стратегическим партнёром Азербайджана.

В вопросе энергетического сотрудничества, Байрамов отметил, что Азербайджан в 2021г посредством газопровода TAP поставил в Италию около 7 млрд кубометров газа, тем самым Азербайджан стал третьим партнёром на газовом рынке Италии.

"Сегодня также обсуждался вопрос увеличения транспортировки газа в Европу. Также мы обсудили потенциал Азербайджана в вопросе альтернативных источников энергии, в частности на освобожденных территориях, что интересует итальянскую сторону", - подчеркнул Байрамов.

При этом он отметил, что итальянские компании принимают активное участие в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана – в Карабахе и Восточном Зангезуре.

«Сегодня основным приоритетом для Азербайджана является разминирование этих территорий, проведение восстановительных работ и возвращение туда вынужденных переселенцев. Итальянские компании уже активно участвуют в этом процессе. Существует большой интерес к увеличению числа таких компаний. Я также проинформировал своего коллегу о работе, проделанной правительством Азербайджана в области разминирования. Мой коллега сегодня подтвердил, что итальянские компании предпримут дополнительные шаги в сфере разминирования", - подчеркнул Байрамов.

Глава МИД Азербайджана также сообщил, что проинформировал Ди Майо о о том, что Баку передал Армении базовые принципы, которые должны войти в мирный договор.

Х.Насирзаде