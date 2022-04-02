Азербайджан в 2022г увеличит поставки газа в Италию - Алиев

Товарооборот между Азербайджаном и Италией в 2021 году составил почти $10 млрд, в 2022 году он увеличится за счет роста поставок азербайджанского газа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Азербайджан является основным торговым партнером Италии на Южном Кавказе, 95% торговли Италии с Южным Кавказом приходится на Азербайджан. Цифры очень хорошие, почти $10 млрд в прошлом году. Уверен, что в этом году данный показатель увеличится за счет роста поставок азербайджанского газа в Италию», - заявил Алиев, принимая делегацию во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.
Президент отметил, что с завершением проекта «Южный газовый коридор», Азербайджан стал важным поставщиком газа в Италию и в настоящее время занимает третье место среди стран-поставщиков газа в эту страну.
Алиев добавил, что поставки из Азербайджана газа в Италию в 2021 году составили 7 млрд кубометров, а в текущем году «будут еще больше».
Глава государства отметил, что между странами открываются новые возможности в энергосотрудничестве, подчеркнул, что «на протяжении многих лет Азербайджан является надежным поставщиком нефти в Италию», и в, целом, является поставщиком №1 нефти в эту страну.
Он сообщил, что в субботу состоится церемония закладки в Баку фундамента Итало-Азербайджанского университета. «Уверен, что это будет один из лучших университетов Азербайджана», - заявил глава государства, отметив, что партнерами в этом проекте являются пять итальянских университетов.
Президент Азербайджана обратил внимание на участие итальянских компании в восстановлении освобожденных территорий страны. «Нас также радует активное участие итальянских компаний в восстановлении освобожденных территорий. В настоящее время в трех городах итальянскими компаниями строятся музеи оккупации и победы. Реставрацию древней мечети и строительство новой мечети в Шуше также осуществляют итальянские компании», - заявил Алиев.
Р.Керимов
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