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Регион 02.04.2022 14:43

Италия готова стать гарантом по Украине - глава МИД

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о готовности своей страны войти в число гарантов нейтрального статуса Украины.

«Основным приоритетом для нас является продолжение переговорного процесса. Действия, предпринятые со стороны Турции, высоко оцениваются. Результаты переговоров будут анализироваться. Италия готова выступить гарантом нейтрального статуса Украины», - сказал итальянский министр журналистам в Баку в субботу.

Ди Майо также отметил, что в результате санкций против России встал вопрос ускорения расширения энергетического сектора. «В этом контексте со стороны Италии уделяется особое внимание развитию сотрудничества с надёжными партнёрами, обладающими большим потенциалом, в том числе с Азербайджаном», - отметил глава МИД.

Кроме того, он сказал, что «Италия в рамках составленного плана энергетической безопасности нацелена на отдаление от российского рынка». «С этой целью Рим намерен усилить работу в направлении средиземноморского региона», - добавил глава МИД Италии.

Х.Насирзаде

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Тэги: ИТАЛИЯ, МИД, УКРАИНА


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