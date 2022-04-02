Диалог с Европой возобновится, но не в ближней перспективе, считает Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог России и Европы возобновится не в ближней перспективе, и подчеркнул, что это станет возможным после того, как европейцы осознают необходимость участия России в решении судеб континента.
"Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона и когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента - Европы, даже Евразии, тогда придет, это не ближняя перспектива, но когда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода все-таки в состояние диалога", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
Часть этого интервью была опубликована в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
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