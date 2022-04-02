Токаев и Путин договорились сохранять динамику торговли между Казахстаном и РФ

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин договорились сохранять динамику двусторонней торговли, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Президенты подробно обсудили нынешнее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Казахстана по итогам телефонного разговора Путина и Токаева.

"Достигнута договоренность об активизации взаимодействия между правительствами двух стран по наиболее важным товарным позициям с целью сохранения динамики двусторонней торговли", - отмечается в сообщении.