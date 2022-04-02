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СНГ 02.04.2022 20:38

Токаев и Путин договорились сохранять динамику торговли между Казахстаном и РФ

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин договорились сохранять динамику двусторонней торговли, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Президенты подробно обсудили нынешнее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Казахстана по итогам телефонного разговора Путина и Токаева.

"Достигнута договоренность об активизации взаимодействия между правительствами двух стран по наиболее важным товарным позициям с целью сохранения динамики двусторонней торговли", - отмечается в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ТОРГОВЛЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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