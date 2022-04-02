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СНГ 02.04.2022 20:40

Путин поручил Минобороны РФ укрепить военный потенциал на западных рубежах - Песков

Министерство обороны России разработает план по увеличению и укреплению военного потенциала на западных рубежах, сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь-1".

"Шойгу докладывал Путину, что у них (у стран Запада - ИФ) укрепляется военный потенциал на наших западных границах. И Путин дал поручение (министру обороны Сергею) Шойгу - и наше министерство обороны сейчас работает над этим - разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах", - заявил Песков в интервью, фрагмент которого был показан в субботу.

По словам пресс-секретаря президента России, сделано это будет таким образом, чтобы обезопасить Россию и поддерживать необходимый паритет.

"Так, чтобы никому не приходило в голову, говоря по-русски, напасть на нас", - пояснил Песков.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ПОРУЧЕНИЕ


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