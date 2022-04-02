Главы МИД Украины и Японии обсудили вопрос о санкциях против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси во время личной встречи в Польше обсудили вопрос о применении дополнительных санкций в отношении России.

"На нашей встрече в Варшаве мы синхронизировали шаги по применению дополнительных санкций в отношении России. Запрет на российскую нефть, газ и уголь необходим", - написал Кулеба в Twitter.