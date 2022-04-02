Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.881 RUR   0.0208 GBR   2.2322 TRY   0.1159

Цена на нефть

31.03 $/bbl +/- WTI 100.28 -7.54 Brent 107.91 -5.54

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.04.2022 20:45

Президент Латвии обсудил с Зеленским военную помощь Украине

Президент Латвии Эгил Левитс в субботу обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским военную помощь республики и других западных стран Украине, сообщили агентству BNS в канцелярии президента.

Как сказали в канцелярии, Зеленский поблагодарил Латвию за вклад в укрепление обороноспособности Украины. Со своей стороны, Левитс подтвердил, что республика продолжит делать все возможное в сфере военной помощи, а также выступать за то, чтобы и другие члены НАТО значительно усилили помощь Украине.

Президенты также обсудили другие вопросы политической и гуманитарной поддержки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, УКРАИНА, КОНТАКТЫ


Похожие новости


Премьеры стран Балтии поддержали территориальную целостность Украины, ее евроинтеграцию и безвизовый режим с ЕС Участники Рижского саммита подтвердили суверенитет и территориальную целостность стран "Восточного партнерства" Военное участие Запада в конфликте на Украине привело бы к эскалации, но никто не готов начать Третью мировую войну - премьер Латвии Латвия в ЕС намерена максимально и в приоритетном порядке способствовать урегулированию кризиса на Украине - посол Латвия как председатель ЕС будет поддерживать солидарность Евросоюза с Украиной - премьер Страуюма Глава латвийского МИД считает, что путь к урегулированию на Украине из-за разногласий будет долгим

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az