Посол США в РФ выступил за продолжение диалога Москвы и Вашингтона по проблемам безопасности

Посол США в России Джон Салливан заявил о необходимости продолжения диалога между Москвой и Вашингтоном по вопросам безопасности и оружия массового поражения.

"Я считаю важным, чтобы Соединенные Штаты и Россия продолжили обсуждать самые основные вопросы безопасности, в том числе страшное оружие массового поражения, которое есть у обеих стран", - приводятся слова посла в твиттере посольства США в РФ.