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Дальнее зарубежье 02.04.2022 20:48

Посол США в РФ выступил за продолжение диалога Москвы и Вашингтона по проблемам безопасности

Посол США в России Джон Салливан заявил о необходимости продолжения диалога между Москвой и Вашингтоном по вопросам безопасности и оружия массового поражения.

"Я считаю важным, чтобы Соединенные Штаты и Россия продолжили обсуждать самые основные вопросы безопасности, в том числе страшное оружие массового поражения, которое есть у обеих стран", - приводятся слова посла в твиттере посольства США в РФ.

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Тэги: США, РОССИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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