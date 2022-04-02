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СНГ 02.04.2022 20:49

Кишинев и Тирасполь опровергли информацию об активизации войск РФ в Приднестровье

Власти Молдовы и Приднестровского региона опровергли информацию украинского Генштаба об активизации российских войск, размещенных в Приднестровье.

В сообщении Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы отмечается, что "нет информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровском регионе".

"Государственные учреждения внимательно следят за ситуацией с безопасностью в регионе. Компетентные органы Молдовы продолжат обмениваться информацией с партнерами нашей страны для обеспечения стабильности и безопасности граждан", - отмечается в сообщении.

В свою очередь МИД Приднестровья заявил, что информация Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) об "активизации" российских войск в регионе "абсолютно не соответствует действительности".

"Все военные подразделения на территории Приднестровья находятся в местах постоянной дислокации и осуществляют свою деятельность в стандартном рабочем режиме. При этом они целенаправленно минимизировали даже свои плановые мероприятия для сохранения спокойствия наших украинских соседей", - говорится в сообщении приднестровского МИДа.

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Тэги: МОЛДОВА, РОССИЯ, ВОЙСКА, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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