Ракета Electron вывела на орбиту два спутника геопространственной разведки компании BlackSky

Ракета Electron в субботу, стартовав из Новой Зеландии, успешно вывела на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) американской компании геопространственной разведки BlackSky, сообщила разработчик носителя компания Rocket Lab.

"Спутники BlackSky успешно выведены", - готовится в сообщении.

Мини-спутники ДЗЗ весом около 55 кг каждый вошли в состав орбитальной группировки, которая, по данным BlackSky, в 2022 году должна будет состоять из 16 космических аппаратов. Они позволяют получать оптические изображения с разрешением в 50-90 см с высоты 430 км. С нынешним запуском BlackSky располагает на орбите уже 14 аналогичными спутниками.

Космические аппараты помимо услуг для частных компаний также выполняют задачи в интересах Пентагона и разведслужб США.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage был осуществлен в воскресенье в 01:41 по местному времени (в субботу в 15:41 мск) со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Вывод спутников на заданную орбиту в рамках миссии, получившей название Without Mission A Beat, осуществлен примерно через час после старта ракеты.

Компания Rocket Lab планирует наладить многократное использование для запусков первой ступени ракеты Electron. В ходе пусков в ноябре 2020 года и мае 2021 года ступень с помощью парашюта приводнялась в Тихом океане и затем подбиралась спасательным судном. В перспективе ее хотят ловить при спуске на парашюте с помощью вертолета.

Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия стала 25-м полётом ракеты, 3 из которых были неудачными.

В частности, 15 мая прошлого года ракета Electron не смогла вывести на орбиту два спутника ДЗЗ компании BlackSky, нештатная ситуация произошла после запуска двигателей второй ступени. Космические аппараты были потеряны.

В результате нынешнего запуска количество выведенных на орбиту компанией Rocket Lab спутников достигло 112 аппаратов.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стоимостью вывода на орбиту грузов с помощью ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

20 ноября 2020 года, когда ракета Electron выводила на орбиту группу из 30 частных американских, французских и новозеландских исследовательских мини-спутников, первая ступень после отделения от носителя впервые совершила с помощью парашютной системы мягкую посадку в Тихом океане, где ее подобрало спасательное судно. Это позволяет еще больше снизить стоимость запусков. Таким образом базирующаяся в Лонг-Бич (штат Калифорния) Rocket Lab последовала примеру компании SpaceX, которая активно использует многоразовые первые ступени на своих ракетах-носителях.