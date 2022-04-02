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Регион 02.04.2022 20:55

Анкара готова выделить суда для эвакуации мирных жителей из Мариуполя

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна готова выделить суда для эвакуации по морю гражданских лиц из Мариуполя, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство. Схожая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного атташе в этой стране", - сказал Акар.

Он напомнил, что Анкара, помимо этого, продолжает поставки гуманитарной помощи в Украину.

Кроме того, министр отметил, что турецкая сторона контактирует с Москвой и Киевом по вопросу о безопасном выходе судов Турции из украинских портов.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ДОНБАСС, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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