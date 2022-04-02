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СНГ 02.04.2022 20:59

Украина тратит на месяц военных действий около $10 млрд - Минфин

Расходы украинского государства на месяц военных действий составляют примерно $10 млрд. Такие цифры Минфина Украины были озвучены на совещании, которое провел президент Владимир Зеленский с экономическими блоками Офиса главы государства и Кабинета министров, сообщила пресс-служба главы государства.

"На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности, собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте коснулись перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, запланированную на апрель", - отмечается в сообщении.

Участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в том числе обеспечение аграриев горючим. Были рассмотрены пути диверсификации импорта горючего.

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Тэги: УКРАИНА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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