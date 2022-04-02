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СНГ 02.04.2022 21:01

Песков об отношениях РФ и Евросоюза: из любой сложной ситуации всегда есть выходы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложные отношения России и Евросоюза, заявил, что из любой конфронтации всегда есть выход.

"Выходы всегда есть из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Часть интервью в своем Телеграм-канале выложил журналист телеканала Павел Зарубин.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ЕВРОСОЮЗ, ОТНОШЕНИЯ


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