Песков об отношениях РФ и Евросоюза: из любой сложной ситуации всегда есть выходы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложные отношения России и Евросоюза, заявил, что из любой конфронтации всегда есть выход. "Выходы всегда есть из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК). Часть интервью в своем Телеграм-канале выложил журналист телеканала Павел Зарубин.

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