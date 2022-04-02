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Дальнее зарубежье 02.04.2022 21:04

Премьер Пакистана в преддверии голосования по доверию его правительству раскритиковал США

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил в субботу, что за попытками отстранить его от власти стоят власти США.

"Инициатива, направленная на то, чтобы лишить меня власти, - это явное вмешательство США в наши внутренние дела", - заявил Хан, слова которого приводят западные СМИ.

Премьер также дал понять, что даже если парламент страны проголосует за его отставку, он может не подчиниться. "Как я могу принять результат голосования, тогда как весь этот процесс не заслуживает никакого доверия", -спросил Хан.

Голосование в парламенте Пакистана по вопросу о доверии правительству намечено на воскресенье. Ранее на этой неделе Хан утратил парламентское большинство, так как лишился поддержки ключевых партнеров по коалиции. Поэтому теперь не исключено, что депутаты действительно выступят за его отставку.

Оппозиция обвиняет Хана в неэффективном управлении экономикой, коррупции.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР, ИМРАН ХАН


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