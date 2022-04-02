Беларусь готова уже в 2022 году перейти на расчеты за нефть и газ в рублях

Уже в 2022 году Беларусь будет рассчитываться за нефть и газ в российских рублях, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
"В этом году мы будем рассчитываться за нефть и газ, поставляемые в российских рублях", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.
По словам премьер-министра, перехода на расчеты в рублях за энергоносители Беларусь добивалась очень долго - "отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле".
"Это не потому, что Россия сейчас требует от Запада, абсолютно справедливо, осуществлять расчеты в их национальной валюте. Это для нас выгодно экономически, мы всегда за это боролись", - пояснил он.
По мнению главы белорусского правительства, в мире сейчас идет глобальная перестройка финансового порядка.
"Это можно назвать периодом самоубийства доллара. Последствия агрессивных и неоправданных действий США сложно предугадать. Это шанс для мира уйти от гегемонии доллара", - пояснил он.
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