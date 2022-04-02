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СНГ 02.04.2022 22:55

Нападение на любого члена ОДКБ приравнивается к нападению на Россию - Песков

Страны ОДКБ оказывают друг другу абсолютную взаимную поддержку, поэтому нападение на одного из его членов будет приравниваться к нападению на другого, в частности - на Россию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нападение на любого члена ОДКБ, особенно на нашего ближайшего союзника, по сути приравнивается к нападению на Российскую Федерацию. Здесь абсолютная взаимная поддержка. Никто не может подвергать это сомнению", - сказал Песков в интервью телеканалу "Беларусь-1", которое вышло в эфир в субботу.

Он отметил, что Беларусь и Россия связаны друг с другом не только в рамках ОДКБ, но и Союзного государства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОДКБ, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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