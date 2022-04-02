Нападение на любого члена ОДКБ приравнивается к нападению на Россию - Песков

Страны ОДКБ оказывают друг другу абсолютную взаимную поддержку, поэтому нападение на одного из его членов будет приравниваться к нападению на другого, в частности - на Россию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нападение на любого члена ОДКБ, особенно на нашего ближайшего союзника, по сути приравнивается к нападению на Российскую Федерацию. Здесь абсолютная взаимная поддержка. Никто не может подвергать это сомнению", - сказал Песков в интервью телеканалу "Беларусь-1", которое вышло в эфир в субботу.

Он отметил, что Беларусь и Россия связаны друг с другом не только в рамках ОДКБ, но и Союзного государства.