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Дальнее зарубежье 02.04.2022 23:58

Власти Нидерландов призывают жителей уменьшить отопление в домах для экономии энергии

Правительство Нидерландов призывает жителей страны начать экономить энергию, в частности уменьшить мощность работы системы отопления в домах, сообщают в субботу европейские СМИ.

Власти страны указали, что жителям также следует, например, начать принимать душ вместо ванны, так как это тоже может помочь снизить количество потребляемой энергии.

Министр Нидерландов по вопросам климата и энергетики Роб Джеттен отметил, что экономия энергии "полезна для вашего кошелька, для климата". "Это поможет нам стать менее зависимыми от газа из России", - считает он.

Правительство в субботу со своей стороны объявило, что понизит температуру в своих офисных зданиях зимой и будет меньше использовать кондиционеры летом.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ЭНЕРГИЯ, ЭКОНОМИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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