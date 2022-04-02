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ТЭК 02.04.2022 23:12

Природный газ из России больше не поступает в страны Балтии

С начала апреля в страны Балтии - Латвию, Литву и Эстонию - больше не поступает природный газ из России, сообщил Латвийскому радио председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс.

Он отметил, что газ доставляют два поставщика - Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище. Руководитель Conexus подчеркнул, что заявление России о том, что за поставляемый ею природный газ можно будет рассчитываться только в российских рублях, стало сигналом о необходимости резко сократить поставки из России, так как на них больше нельзя полагаться.

"Если еще и были сомнения, можно ли рассчитывать на российские поставки, то эти события ясно показывают, что с точки зрения надежности полагаться на них фактически больше нельзя. С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала - чем быстрее, тем лучше", - сказал Барисс.

Он отметил, что в Инчукалнском газохранилище в настоящее время нетипично много газа для этого периода - 7,6 террават-часов. Это почти столько же, сколько Латвия и Литва вместе потребляют в зимние месяцы. Поэтому в ближайшие месяцы причин для обеспокоенности нет.

В этом году Инчукалнское газохранилище начало сезон закачки уже 26 февраля, что намного раньше обычных сроков, чтобы обеспечить запасы газа.

С апреля действует введенный указом президента России новый порядок оплаты поставок российского газа - с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли через Газпромбанк. Пока европейские покупатели газа "Газпрома" сохраняют практически прежние заявки на отбор газа.

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Тэги: БАЛТИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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