Песков: Россия ценит независимую позицию Турции, несмотря на НАТО

Российская Федерация высоко ценит способность Турции быть независимой страной, несмотря на позицию НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это страна (Турция - ИФ) может позволить себе роскошь сказать сегодня Брюсселю, то есть НАТО (а что такое сказать НАТО - это сказать Вашингтону), сказать Вашингтону, что, вы знаете, мы не присоединимся к санкциям и мы не будем сжигать все мосты с Россией, потому что нам это нужно...", - сказал Песков в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.

Он отметил, что такая позиция "дорого стоит". "Мы высоко это ценим", - добавил Песков.