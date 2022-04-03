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Регион 03.04.2022 00:40

Действующий председатель ОБСЕ призвал Ереван и Баку решить все спорные вопросы путем переговоров

ОБСЕ призывает Армению и Азербайджан провести необходимые переговоры, чтобы урегулировать все нерешенные вопросы. Об этом говорится в заявлении организации по итогам турне действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау по странам Южного Кавказа с 29 марта по 1 апреля.

«Турне было посвящено существующим вызовам безопасности и усилиям по достижению устойчивого мира, а также укреплению сотрудничества между ОБСЕ и тремя государствами региона Южного Кавказа», - отмечается в заявлении.

Переговоры Рау в Азербайджане были посвящены «участию ОБСЕ в достижении прочного и устойчивого мира и поиску решений нерешенных вопросов в отношениях между Азербайджаном и Арменией».

«Мы надеемся добиться прогресса, особенно в неотложных гуманитарных вопросах, таких как освобождение задержанных, обмен информацией о пропавших без вести, разминирование и охрана исторических и культурных объектов», - сказал Рау, слова которого приводятся в заявлении.

Коснувшись визита в Армению, он подчеркнул, что Польша в качестве председателя ОБСЕ «решительно поддерживает все инициативы, направленные на содействие диалогу, который совершенно необходим для деэскалации на местах».

«Мы призываем как Армению, так и Азербайджан добросовестно вести переговоры, чтобы прийти к всеобъемлющему решению всех нерешенных вопросов», - заявил Рау.

В Баку и Ереване действующий председатель ОБСЕ подчеркнул роль своего личного представителя, посла Анджея Каспшика, предложив расширить его участие в решении вопросов. По мнению Рау, работа Каспшика «может принести дополнительную пользу, способствуя безопасности, укрепляя доверие, облегчая гуманитарный доступ и внося вклад в другие жизненно важные вопросы».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСЕ, ПОЗИЦИЯ


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