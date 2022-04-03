В результате взрыва в ночном клубе в центре Баку один человек погиб, 31 ранен - Генпрокуратура

В результате взрыва в ночном клубе, расположенном в центре Баку, погиб один человек, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

«Взрыв произошел в ночь на воскресенье в районе 03:00 в результате пожара в ночном клубе, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова Сабаильского района Баку. По предварительной информации, один человек погиб, 31 получили травмы различной степени», - говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

На месте происшествия сейчас находятся представители прокуратуры, МВД, МЧС и других профильных ведомств.

«Следователями и криминалистами прокуратуры проводятся необходимые следственные действия», - говорится в сообщении.

В МЧС сообщили, что поисково-спасательная операция, проводимая в связи с пожаром и взрывом в ночном клубе, уже завершена.

«Причины происшествия выясняют соответствующие ведомства», - отмечает пресс-служба ведомства.

По данным Минздрава по информации на 04:20, из 31 пострадавшего в результате взрыва в ночном клубе были госпитализированы 24 человека, в том числе 13 мужчин, 11 женщин.

Азербайджанские СМИ со ссылкой на главу АО «Азеригаз» Руслана Алиева сообщают, что причиной произошедшего в ночном клубе стал взрыв газового баллона с пропаном.

Н.Аббасова