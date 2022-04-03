Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.881 RUR   0.0208 GBR   2.2322 TRY   0.1159

Цена на нефть

31.03 $/bbl +/- WTI 100.28 -7.54 Brent 107.91 -5.54

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 03.04.2022 08:49

В результате взрыва в ночном клубе в центре Баку один человек погиб, 31 ранен - Генпрокуратура

В результате взрыва в ночном клубе, расположенном в центре Баку, погиб один человек, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

«Взрыв произошел в ночь на воскресенье в районе 03:00 в результате пожара в ночном клубе, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова Сабаильского района Баку. По предварительной информации, один человек погиб, 31 получили травмы различной степени», - говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

На месте происшествия сейчас находятся представители прокуратуры, МВД, МЧС и других профильных ведомств.

«Следователями и криминалистами прокуратуры проводятся необходимые следственные действия», - говорится в сообщении.

В МЧС сообщили, что поисково-спасательная операция, проводимая в связи с пожаром и взрывом в ночном клубе, уже завершена.

«Причины происшествия выясняют соответствующие ведомства», - отмечает пресс-служба ведомства.

По данным Минздрава по информации на 04:20, из 31 пострадавшего в результате взрыва в ночном клубе были госпитализированы 24 человека, в том числе 13 мужчин, 11 женщин.

Азербайджанские СМИ со ссылкой на главу АО «Азеригаз» Руслана Алиева сообщают, что причиной произошедшего в ночном клубе стал взрыв газового баллона с пропаном.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КЛУБ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az