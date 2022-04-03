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Дальнее зарубежье 03.04.2022 09:08

Джонсон запланировал обеспечить Украину оружием для защиты с моря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает на необходимости поставки Украине противокорабельных ракет, чтобы она могла обеспечить защиту побережья от обстрелов с моря, сообщила газета The Times со ссылкой на британских чиновников.

Один из них заявил, что Украина обратилась с просьбой о поставках летального оружия для использования на черноморском побережье.

"У нас, наверное, самые зрелые из всех стран отношения с украинцами. У нас есть список того, что им требуется, и мы стараемся удовлетворить его в том, в чем сможем. Премьер-министр полон решимости помочь Украине защитить себя, и он поддержит восполнение этой потребности", - цитирует газета слова источника.

По данным издания, украинский президент Владимир Зеленский попросил западные страны поставить Украине противокорабельные ракеты, в том числе Harpoons, которые используются британским королевским флотом. Как сообщает газета, "официальные лица США на прошлой неделе дали понять, что этот вопрос обсуждается членами НАТО".

The Times отмечает, что "в то время, как некоторые союзники, включая Америку, Германию и Францию, хотят дождаться активных действий России (на побережье - ИФ), прежде чем предоставлять более смертоносную летальную помощь, Джонсон ясно дал понять, что она должна быть предоставлена немедленно".

"Борис говорит, что нам не нужен еще один триггер(...). Все, что попросит Зеленский, он получит, если у нас это будет", - сказал источник The Times.

Поставки Великобританией оружия обсуждались на заседании Совета национальной безопасности в пятницу. По данным издания, Британия планирует поставить, в частности, ракеты с датчиками, которые могут быть нацелены на корабли, дислоцированные у берегов Украины, а также противотанковые средства для уничтожения выпущенных артиллерийских снарядов.

Кроме того, рассматривается возможность обеспечения Украины беспилотниками одноразового действия Switchblades, другими типами оружия.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, УКРАИНА, ОРУЖИЕ


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