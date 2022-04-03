Северная Корея назвала провокацией слова министра обороны Южной Кореи о превентивном ракетном ударе

Высказывания министра обороны Южной Кореи Со Ука о том, что страна обладает всеми возможностями нанесения ракетного удара по Северной Корее, чреваты серьезными последствиями для Сеула, заявила замдиректора департамента ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына.
"Его (Сон Ука - ИФ) безрассудная и несдержанная риторика о "превентивном ударе" еще больше ухудшила межкорейские отношения и повысила уровень военной напряженности на Корейском полуострове. Теперь мы не можем не отнестись к его конфронтационной истерии очень серьезно и не пересмотреть многое", - говорится в заявлении чиновника, распространенном в воскресенье Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
Она отметила, что в связи с этими "провокациями серьезного уровня" она "уполномочена сделать серьезное предупреждение".
"Если Южная Корея хочет предотвратить катастрофу, она должна соблюдать дисциплину", - подчеркнула Ким Ё Чжон.
Со Ук заявил 1 апреля, что вооруженные силы Южной Кореи обладают ракетами, которые способны "быстро поразить любую цель в Северной Корее".
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