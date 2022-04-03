Врачи оценивают состояние четырех пострадавших в результате взрыва в бакинском ночном клубе как очень тяжелое

По факту взрыва в ночном клубе в Баку в ночь на воскресенье, в результате которого погиб человек, возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности и халатности, сообщили в генеральной прокуратуре Азербайджана.

«По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 314.2 (халатность) уголовного кодекса Азербайджана», - говорится в сообщении ведомства в фейсбуке.

Там отметили, что создана совместная следственная группа в составе следователей прокуратуры и министерства по чрезвычайным ситуациям, расследование поручено следственному управлению генпрокуратуры.

В сообщении говорится, что, по предварительным данным, взрыв произошел вследствие утечки газа из баллона, установленного в здании из-за отсутствия газоснабжения.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел в ночь на воскресенье в районе 03:00 в ночном клубе, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку. В результате инцидента погибла работница ночного клуба Майя Ахундова, 1979 года рождения, 37 человек пострадали. Врачи оценивают состояние четырех пострадавших как очень тяжелое. Также повреждены 14 автомобилей, одна квартира и два нежилых помещения, говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Р.Керимов