Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.881 RUR   0.0208 GBR   2.2322 TRY   0.1159

Цена на нефть

31.03 $/bbl +/- WTI 100.28 -7.54 Brent 107.91 -5.54

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 03.04.2022 10:19

Врачи оценивают состояние четырех пострадавших в результате взрыва в бакинском ночном клубе как очень тяжелое

По факту взрыва в ночном клубе в Баку в ночь на воскресенье, в результате которого погиб человек, возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности и халатности, сообщили в генеральной прокуратуре Азербайджана.

«По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 314.2 (халатность) уголовного кодекса Азербайджана», - говорится в сообщении ведомства в фейсбуке.

Там отметили, что создана совместная следственная группа в составе следователей прокуратуры и министерства по чрезвычайным ситуациям, расследование поручено следственному управлению генпрокуратуры.

В сообщении говорится, что, по предварительным данным, взрыв произошел вследствие утечки газа из баллона, установленного в здании из-за отсутствия газоснабжения.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел в ночь на воскресенье в районе 03:00 в ночном клубе, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку. В результате инцидента погибла работница ночного клуба Майя Ахундова, 1979 года рождения, 37 человек пострадали. Врачи оценивают состояние четырех пострадавших как очень тяжелое. Также повреждены 14 автомобилей, одна квартира и два нежилых помещения, говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ИНЦИДЕНТ, ВЗРЫВ, ГЕНПРОКУРАТУРА


Похожие новости


Состояние троих пострадавших в результате взрыва в бакинском ночном клубе оценивается как критическое Из Баку в Киев отправлено более 30 тонн гумпомощи Тело Рустама Ибрагимбекова во вторник доставят в Баку Власти Азербайджана отложили до 2025 года ряд требований к автобусам в Баку Азербайджан и Куба обсудили перспективы сотрудничества В Баку при участии президента Азербайджана прошло всенародное шествие, приуроченное к 30-й годовщине Ходжалинского геноцида

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az