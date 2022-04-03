В Казахстане задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на Токаева

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании агента иностранной разведки, который планировал покушение на президента республики и высокопоставленных должностных лиц, сообщила в воскресенье пресс-служба КНБ.
"25 марта 2022 года в г.Нур-Султан контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин Республики Казахстан "А", планировавший покушение на президента Республики Казахстан и ряд высокопоставленных государственных служащих", - говорится в сообщении КНБ.
Также им планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов, отмечается в сообщении.
В результате обыска у задержанного изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде.
Кроме того, отмечается в сообщении, агенту "отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов, путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов".
"В ходе предварительного следствия задержанный признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства. В настоящее время КНБ проводится расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.4 ст. 255 (акт терроризма) Уголовного кодекса", - подчеркивается в сообщении.
Азербайджан всегда открыт к переговорам по нормализации отношений с Арменией - Байрамов
Азербайджан и Италия провели в Баку первое заседание Стратегического диалога
Заявка «Газпрома» на транзит через Украину осталась максимальной на фоне похолодания
Природный газ из России больше не поступает в страны Балтии
«Газпром» частично бронирует «Ямал-Европу» на ближайшую ночь и все воскресенье
Состояние троих пострадавших в результате взрыва в бакинском ночном клубе оценивается как критическое
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 490 млн - университет Хопкинса
Врачи оценивают состояние четырех пострадавших в результате взрыва в бакинском ночном клубе как очень тяжелое
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Caspian Energy Club объявил результаты выборов:
В Бакинской высшей школе нефти почтили память жертв геноцида 31 марта
Лица AccessBank: Ихтияр Ахмедов: «Знание психологии клиента и его желаний помогает в «оцифровке» продуктов и услуг банка.»
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку