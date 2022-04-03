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Здравоохранение 03.04.2022 11:10

Количество случаев COVID-19 в мире превысило 490 млн - университет Хопкинса

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 490 млн 676 тыс. 105 свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 151 тыс. 171 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 80 млн 150 тыс. 811 и 982 тыс. 533.

Индия - 43 млн 28 тыс. 131 и 521 тыс. 345.

Бразилия - 29 млн 978 тыс. 575 и 660 тыс. 371.

Франция - 26 млн 84 тыс. 340 и 143 тыс. 509.

Великобритании - 21 млн 379 тыс. 545 и 166 тыс. 168 (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись - ИФ).

Германия - 21 млн 591 тыс. 147 и 129 тыс. 987.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 792,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 15 человек, Индии - 371, Бразилии - 3 тыс. 68, Франции - 2 тыс. 174, Великобритании - 2 тыс. 417, Германии - 1 тыс. 549.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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