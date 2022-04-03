Выполнение договоренностей по Карабаху способствует упрочению безопасности и стабильности на Южном Кавказе - Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.
"Москва и Ереван координируют усилия в рамках ОДКБ, Евразэс, СНГ и других международных структур. Последовательное выполнение трёхсторонних договоренностей, достигнутых в 2020 и 2021 годах, способствует упрочению безопасности и стабильности в Закавказском регионе (на Южном Кавказе (ИФ-Аз)", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля в воскресенье.
"Опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, связывающие наши народы, нам удалось за прошедшие десятилетия вывести межгосударственное взаимодействие на уровень союзничества. Между Россией и Арменией поддерживается содержательный политический диалог, развивается плодотворная кооперация в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и многих других сферах", - написал Путин.
"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса российско-армянских связей на благо граждан наших стран", - добавил президент РФ.
Азербайджан всегда открыт к переговорам по нормализации отношений с Арменией - Байрамов
Азербайджан и Италия провели в Баку первое заседание Стратегического диалога
Заявка «Газпрома» на транзит через Украину осталась максимальной на фоне похолодания
Природный газ из России больше не поступает в страны Балтии
«Газпром» частично бронирует «Ямал-Европу» на ближайшую ночь и все воскресенье
Состояние троих пострадавших в результате взрыва в бакинском ночном клубе оценивается как критическое
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 490 млн - университет Хопкинса
Врачи оценивают состояние четырех пострадавших в результате взрыва в бакинском ночном клубе как очень тяжелое
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Caspian Energy Club объявил результаты выборов:
В Бакинской высшей школе нефти почтили память жертв геноцида 31 марта
Лица AccessBank: Ихтияр Ахмедов: «Знание психологии клиента и его желаний помогает в «оцифровке» продуктов и услуг банка.»
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку