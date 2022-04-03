Выполнение договоренностей по Карабаху способствует упрочению безопасности и стабильности на Южном Кавказе - Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.

"Москва и Ереван координируют усилия в рамках ОДКБ, Евразэс, СНГ и других международных структур. Последовательное выполнение трёхсторонних договоренностей, достигнутых в 2020 и 2021 годах, способствует упрочению безопасности и стабильности в Закавказском регионе (на Южном Кавказе (ИФ-Аз)", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля в воскресенье.

"Опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, связывающие наши народы, нам удалось за прошедшие десятилетия вывести межгосударственное взаимодействие на уровень союзничества. Между Россией и Арменией поддерживается содержательный политический диалог, развивается плодотворная кооперация в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и многих других сферах", - написал Путин.

"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса российско-армянских связей на благо граждан наших стран", - добавил президент РФ.