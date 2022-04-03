В центре Кабула прогремел мощный взрыв

В центре Кабула (Афганистан) в воскресенье прогремел мощный взрыв. Судя по видеоматериалам, публикуемым в местных социальных сетях, взрыв произошел в многолюдном месте, имеются пострадавшие. "В квартале "Сарои Шахзода" (дворец принца) произошел взрыв. Характер и жертвы этого инцидента пока неизвестны", - сообщило информационное агентство Aamaj News.

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