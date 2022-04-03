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Дальнее зарубежье 03.04.2022 11:45

В центре Кабула прогремел мощный взрыв

В центре Кабула (Афганистан) в воскресенье прогремел мощный взрыв.

Судя по видеоматериалам, публикуемым в местных социальных сетях, взрыв произошел в многолюдном месте, имеются пострадавшие.

"В квартале "Сарои Шахзода" (дворец принца) произошел взрыв. Характер и жертвы этого инцидента пока неизвестны", - сообщило информационное агентство Aamaj News.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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