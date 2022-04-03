Состояние троих пострадавших в результате взрыва в бакинском ночном клубе оценивается как критическое

Врачи оценивают как критическое состояние троих находящихся в отделении реанимации пострадавших в результате взрыва в ночном клубе в Баку в ночь на воскресенье, говорится в совместной информации министерства здравоохранения, государственного агентства обязательного медицинского страхования (ОМС) и «объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TABIB).
В распространенном в воскресенье сообщении органов здравоохранения отмечается, что в результате инцидента 31 человек получил травмы различной степени тяжести, один - скончался.
«Врачи оценивают как критическое состояние троих из семерых находящихся в отделении реанимации пострадавших, 10 - как среднетяжелое, шестерых - как стабильное», - говорится в информации.
Другие пострадавшие были отпущены после оказания амбулаторной помощи.
По последним данным, двое находившихся на лечении в Наримановском медицинском центре пострадавших были обследованы врачами и после оказания медицинской помощи с учетом оценки состояния здоровья им было разрешено покинуть медучреждение.
В органах здравоохранения отметили, что двое пострадавших - иностранные граждане.
Гражданин Италии доставлен в Республиканскую клиническую больницу, у него челюстно-лицевая травма, состояние оценивается как стабильное. Гражданин Сенегала доставлен в Наримановский медицинский центр, его состояние оценивается как тяжелое, говорится в информации.
Как сообщалось ранее, взрыв произошел в ночь на воскресенье в районе 03:00 в ночном клубе, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку. В результате инцидента погибла работница ночного клуба Майя Ахундова, 1979 года рождения, более 30 человек пострадали.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности и халатности, сообщили в генеральной прокуратуре Азербайджана.
«По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 314.2 (халатность) уголовного кодекса Азербайджана», - говорится в сообщении ведомства в фейсбуке.
Там отметили, что создана совместная следственная группа в составе следователей прокуратуры и министерства по чрезвычайным ситуациям, расследование поручено следственному управлению генпрокуратуры.
В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, взрыв произошел вследствие утечки из газового баллона, установленного в здании из-за отсутствия газоснабжения.
Р.Керимов
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