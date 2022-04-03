В парламенте Пакистана отказались проводить голосование по доверию к правительству премьера Хана

Вице-спикер пакистанского парламента Касим Хан Сури в воскресенье отменил голосование по вопросу о доверии правительству премьера Имрана Хана, указав, что это голосование из-за иностранного вмешательства противоречило бы Конституции.
"Никакая иностранная сила не имеет право путем заговора свергать избранное правительство", - приводит его слова издание Dawn.
По данным издания, этому решению предшествовало выступление министра информации Фавад Чаудхри, рассказавшего, что 7 марта, за день до официального запроса оппозиции по голосованию о вотуме недоверия, на встрече с "представителями других стран" пакистанскую сторону уведомили о будущем голосовании против правительства Имрана Хана.
"Нам сказали, что отношения с Пакистаном будут зависеть от успеха предложения о вотуме недоверия. Нам сказали, что, если оно не увенчается успехом, Пакистану предстоит трудный путь. Это операция иностранного правительства по смене режима", - заявил министр.
Позднее в свою очередь премьер Хан в обращении к нации призвал президента Пакистана Арифа Алви распустить парламент и провести новые выборы.
"Я хочу сказать - не беспокойтесь. Господь хранит Пакистан", - сказал премьер.
Отмечается, что официальный запрос на организацию выборов уже отправлен президенту, и что выборы могут пройти в течение последующих 90 дней.
Ранее на этой неделе премьер Хан утратил парламентское большинство, так как лишился поддержки ключевых партнеров по коалиции. Оппозиция обвиняет Хана в неэффективном управлении экономикой, коррупции.
Накануне Хан заявил, что за попытками отстранить его от власти стоят власти США.
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