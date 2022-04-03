В Польше заявили о попытке более 3,4 тыс. нелегалов проникнуть в страну из Беларуси с начала года

За минувшие сутки 74 нелегала пытались попасть в Польшу с территории Беларуси, с начала года их количество превысило 3,4 тыс. человек, сообщили в польской Погранслужбе в воскресенье.
"2.04 на территорию Польши пытались нелегально проникнуть 74 иностранца... В этом году это уже 3 тыс. 419 попыток", - проинформировали в погранведомстве.
Как сообщалось, за 2021 год польско-белорусскую границу, по данным Погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек.
Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.
Ситуация на границе Беларуси Польши осложнилась 8 ноября прошлого года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз.
Позже мигрантов разместили в транспортно-логистическом центре "Брузги". Лагерь мигрантов просуществовал до 22 марта текущего года, к этому моменту там оставалось около 400 мигрантов. Часть беженцев отправили по воздуху в Ирак, остальных расселили на территории Беларуси в ожидании эвакуации.
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