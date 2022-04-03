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Дальнее зарубежье 03.04.2022 14:28

Глава Евросовета заявил о подготовке новых санкций ЕС против РФ

Власти ЕС ведут подготовку к новым санкциям против России, заявил в воскресенье председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Дальнейшие санкции ЕС и поддержка (Украины - ИФ) - в пути", - написал он в твиттере.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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