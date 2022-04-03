Глава Евросовета заявил о подготовке новых санкций ЕС против РФ

Власти ЕС ведут подготовку к новым санкциям против России, заявил в воскресенье председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Дальнейшие санкции ЕС и поддержка (Украины - ИФ) - в пути", - написал он в твиттере.

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