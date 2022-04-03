Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану для нормализации отношений - Гаджиев

Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану для нормализации отношений, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью TRT World.
Он отметил, что для нормализации отношений между двумя странами азербайджанская сторона передала армянской документ из пяти пунктов, который «включает и принципы Хельсинкских соглашений».
«Мы предоставили армянской стороне основные принципы мирного договора, потенциального мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Они сформулированы на основе норм и принципов международного права и являются основанием для добрососедских отношений. Если вы (Армения - ИФ) хотите установить добрососедские отношения, все начинается с первого и самого важного решения: Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность, суверенитет и нерушимость границ между ними. А также воздерживаться от применения силы и угрозы силой против территориальной целостности», - заявил Гаджиев.
«Армения должна положить конец этим территориальным претензиям к Азербайджану. И тогда, исходя из этого, мы сможем двигаться дальше», - подчеркнул он.
Гаджиев обратил внимание на то, что и Турция начинает устанавливать контакт с Арменией на дипломатическом уровне. «Мы поддерживаем этот процесс, но в тоже время мы поддерживаем процесс синхронного и параллельного развития двух направлений этого процесса: нормализации армяно-азербайджанских, а также турецко-армянских отношений», - заявил помощник президента Азербайджана.
Р.Керимов
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