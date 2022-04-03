В Шри-Ланке запретили митинги и ограничили доступ к соцсетям на фоне антиправительственных протестов

Правительство Шри-Ланки ввело запрет на массовые собрания и ограничило доступ к соцсетям на фоне демонстраций жителей, недовольных тем, как власти реагируют на экономические проблемы в стране, сообщило в воскресенье издание "Стрейтс таймс".
Так, из-за комендантского часа, введенного накануне вечером, жителям запрещено без предварительного разрешения присутствовать в каких-либо общественных местах вплоть до 6:00 понедельника (4:00 по бакинскому времени). Также с утра воскресенья отмечаются перебои с доступом к Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber и YouTube.
"Стрейтс таймс" отмечает, что меры против использования соцсетей ввели в то время, как в них появлялись призывы к жителям собираться в воскресенье днем в столице страны Коломбо и его окрестностях и мирно протестовать против экономической политики властей.
В свою очередь полиция сообщила, что в ходе комендантского часа в ночь на воскресенье арестовала в столичном регионе 664 человека.
Издание напоминает, что Шри-Ланка сталкивается с самым высоким уровнем инфляции среди стран Азии, перебоями с поставками продовольствия и топлива, нехваткой долларов для оплаты импорта. Ранее властям пришлось пойти на ряд мер, включая девальвацию местной валюты, ограничения на импорт не первостепенной важности, ограничения на биржевые торги. Также, по данным "Стрейтс таймс", правительство более не возражает против возможности финансовой помощи Международного валютного фонда, а также ведет переговоры о помощи с Китаем и Индией.
В минувшую пятницу после того, как произошли столкновения жителей с полицией у личной резиденции Махинджы Раджапаксы, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации. В результате премьер Раджапакса получил право приостанавливать действие законов и конфисковывать имущество, уточняет издание.
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