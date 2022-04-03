Власти Шанхая потребовали от 26 млн жителей пройти тестирование на COVID-19

Власти Шанхая в воскресенье отдали распоряжение примерно для 26 млн жителей города провериться на возможное наличие COVID-19, сообщили местные СМИ.
Так, власти предписали согражданам в воскресенье сдать тест на наличие антител и сообщать о положительных результатах. В понедельник затем нужно будет сдать ПЦР-тест на возможное наличие вируса.
По данным СМИ, большинство случаев COVID-19 в Шанхае носит бессимптомный характер. Так, в воскресенье в городе зарегистрировали 7 788 местных бессимптомных случаев вируса, причем в субботу их насчитали 6 501. Количество случаев с симптомами выросло до 438 по сравнению с 260, зафиксированными в субботу.
Всего, отмечают СМИ, в континентальном Китае за сутки выявили 11 781 незавозных бессимптомных случаев коронавируса и 1 506 случаев со симптомами.
На данный момент фактически на территории всего Шанхая действует локдаун.
Локдаун в городе потряс мировые рынки, обеспокоенные возможными экономическими последствиями. Согласно опубликованному в четверг исследованию, в марте производственная активность Китая упала до пятимесячного минимума.
Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. Эта политика была частью подготовки к зимним Олимпийским играм, которые прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, однако власти приняли решение продолжить ее после окончания игр.
За весь период пандемии в Китае было выявлено около 151 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 4,6 тыс. смертей от последствий заболевания.
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