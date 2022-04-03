Качиньский заявил, что Варшава хочет увеличения контингента США в Европе

Польша приветствовала бы увеличение военного контингента США в странах Европы со 100 тыс. до 150 тыс. человек, заявил председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
"Польша была бы довольна, если американцы бы увеличили свое присутствие в Европе с нынешних 100 тыс. солдат до 150 тыс. в будущем из-за растущей агрессивности России", - приводят его слова западные СМИ.
"Из них 75 тыс. солдат следует разместить на восточном фланге, то есть на границе с Россией; 50 тыс. солдат в странах Балтии и в Польше", - отметил он.
Также он заявил, что Польша готова к размещению ядерного оружия на своей территории, но этот вопрос на данный момент не обсуждается.
СМИ напоминают, что до начала военной операции РФ в Украине в Европе находились примерно 80 тыс. военных США. Впоследствии НАТО объявила об увеличении присутствия в регионе - о создании четырех новых многонациональных боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
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