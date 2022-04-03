Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.881 RUR   0.0208 GBR   2.2322 TRY   0.1159

Цена на нефть

31.03 $/bbl +/- WTI 100.28 -7.54 Brent 107.91 -5.54

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.04.2022 15:43

Качиньский заявил, что Варшава хочет увеличения контингента США в Европе

Польша приветствовала бы увеличение военного контингента США в странах Европы со 100 тыс. до 150 тыс. человек, заявил председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Польша была бы довольна, если американцы бы увеличили свое присутствие в Европе с нынешних 100 тыс. солдат до 150 тыс. в будущем из-за растущей агрессивности России", - приводят его слова западные СМИ.

"Из них 75 тыс. солдат следует разместить на восточном фланге, то есть на границе с Россией; 50 тыс. солдат в странах Балтии и в Польше", - отметил он.

Также он заявил, что Польша готова к размещению ядерного оружия на своей территории, но этот вопрос на данный момент не обсуждается.

СМИ напоминают, что до начала военной операции РФ в Украине в Европе находились примерно 80 тыс. военных США. Впоследствии НАТО объявила об увеличении присутствия в регионе - о создании четырех новых многонациональных боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, США, МНЕНИЕ


Похожие новости


Байден встретился с американскими военными в Польше США сообщили Польше, что не поддерживают идею передачи Украине самолетов МиГ-29 - Пентагон Блинкен заявил о поддержке идеи передачи Польшей боевых самолётов для Украины На юго-востоке Польши начались польско-американские учения Американо-польский стратегический диалог подчеркнул важность отношений между двумя странами - госдеп США В Польше будут размещены 1,7 тыс. военнослужащих США - польский премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az