В РФ за сутки COVID-19 заболели более 16 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 16 тыс. 828 случаев, что на 1,1 тыс. меньше, чем днём ранее, госпитализированы за сутки 1 тыс. 981 человек, от COVID-19 скончались 304 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 3 апреля в РФ выявлено 16 828 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 981 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 45,1%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 9 субъектах РФ. Снижение количества госпитализаций отмечено в 71 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 5 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 304 человека, накануне сообщалось о 340 летальных исходах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 17 тыс. 949 заболевших, количество новых случаев COVID-19 сократилось на 1 тыс. 121.

"Выздоровели за сутки 35 695 человек, или на 19,9% меньше по сравнению с 2 апреля", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 896 тыс. 866 случаев коронавирусной инфекции, 369 тыс. 708 умерших и 16 млн 965 тыс. 27 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, в России нарастающим итогом проведено более 285,4 млн тестов на COVID-19, из них 206 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 тыс. 714 человек.