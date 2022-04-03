В РФ за сутки COVID-19 заболели более 16 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 16 тыс. 828 случаев, что на 1,1 тыс. меньше, чем днём ранее, госпитализированы за сутки 1 тыс. 981 человек, от COVID-19 скончались 304 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"По состоянию на 3 апреля в РФ выявлено 16 828 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 981 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 45,1%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций произошло в 9 субъектах РФ. Снижение количества госпитализаций отмечено в 71 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 5 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 304 человека, накануне сообщалось о 340 летальных исходах.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 17 тыс. 949 заболевших, количество новых случаев COVID-19 сократилось на 1 тыс. 121.
"Выздоровели за сутки 35 695 человек, или на 19,9% меньше по сравнению с 2 апреля", - сообщили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 896 тыс. 866 случаев коронавирусной инфекции, 369 тыс. 708 умерших и 16 млн 965 тыс. 27 выписанных.
По информации Роспотребнадзора, в России нарастающим итогом проведено более 285,4 млн тестов на COVID-19, из них 206 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 тыс. 714 человек.
Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану для нормализации отношений - Гаджиев
Азербайджан всегда открыт к переговорам по нормализации отношений с Арменией - Байрамов
Азербайджан и Италия провели в Баку первое заседание Стратегического диалога
«Газпром» частично бронирует «Ямал-Европу» на ближайшую ночь и понедельник
Заявка «Газпрома» на транзит через Украину осталась максимальной на фоне похолодания
Впервые более чем за 8 месяцев в Азербайджане за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
Состояние троих пострадавших в результате взрыва в бакинском ночном клубе оценивается как критическое
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 490 млн - университет Хопкинса
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Caspian Energy Club объявил результаты выборов:
В Бакинской высшей школе нефти почтили память жертв геноцида 31 марта
Лица AccessBank: Ихтияр Ахмедов: «Знание психологии клиента и его желаний помогает в «оцифровке» продуктов и услуг банка.»
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку