Впервые более чем за 8 месяцев в Азербайджане за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 42 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 61, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 40 случаев.
Впервые более чем за восемь месяцев летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции за сутки не зарегистрировано (накануне скончались трое). Ранее такой показатель был зафиксирован 24 июля 2021 года.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 697 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 23 человека (+ 49 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 341 человек.
За сутки медики провели 4 тыс. 48 тестов на коронавирус против 4 тыс. 297 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 714 тыс. 357 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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