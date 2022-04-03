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Дальнее зарубежье 03.04.2022 17:00

Почти 60 человек пострадали при взрыве в центре Кабула - СМИ

Около 60 человек пострадали в результате мощного взрыва в центре Кабула (Афганистан) в воскресенье, сообщает информационное агентство Aamaj News.

По его данным, в итальянский медицинский центр "Emergency" доставлены 57 человек. "В больницу скорой помощи доставлены 57 пострадавших в результате сегодняшнего взрыва", - говорится в сообщении.

Министерство внутренних дел прокомментировало подробности взрыва.

"Министерство внутренних дел талибов заявляет, что сегодняшний взрыв в квартале "Сарои Шахзода" (дворец принца) был вызван "ручной гранатой", брошенной грабителем, в результате чего десять человек получили ранения", - говорится в сообщении, приводит которое Aamaj News.

О судьбе грабителя в сообщении нет сведений.

В квартале "Сарои Шахзода" находится главный валютный рынок афганской столицы.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ИНЦИДЕНТ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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