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Регион 03.04.2022 17:56

Глава МИД Ирана заявил о близости к сделке по иранскому атому

Соглашение по иранскому атому, переговоры вокруг которого идут в Вене, возможно вскоре достичь, однако дальнейший ход событий зависит от США, сообщило агентство "Мехр" со ссылкой на главу МИД Ирана Хоссейна Амир Абдоллахияна.

"Мы близки к соглашению на венских переговорах, и мы передали наши предложения по остающимся вопросам американской стороне через верховного представителя ЕС, и теперь мяч - на стороне поля США", - сказал он в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришом.

Также стороны обсудили Украину, Афганистан и Йемен.

Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отказ от международных и односторонних антииранских санкций.

США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Позже США выразили готовность восстановить действие СВПД. С апреля 2021 года Иран и ряд мировых держав ведут в Вене переговоры с целью восстановления этого соглашения.

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Тэги: ИРАН, АТОМ, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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