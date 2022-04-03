Глава МИД Ирана заявил о близости к сделке по иранскому атому

Соглашение по иранскому атому, переговоры вокруг которого идут в Вене, возможно вскоре достичь, однако дальнейший ход событий зависит от США, сообщило агентство "Мехр" со ссылкой на главу МИД Ирана Хоссейна Амир Абдоллахияна.

"Мы близки к соглашению на венских переговорах, и мы передали наши предложения по остающимся вопросам американской стороне через верховного представителя ЕС, и теперь мяч - на стороне поля США", - сказал он в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришом.

Также стороны обсудили Украину, Афганистан и Йемен.

Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отказ от международных и односторонних антииранских санкций.

США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Позже США выразили готовность восстановить действие СВПД. С апреля 2021 года Иран и ряд мировых держав ведут в Вене переговоры с целью восстановления этого соглашения.