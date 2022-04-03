Турция действует, исходя из собственных интересов, несмотря на давление США - Песков

Турция является одной из стран, которые, несмотря на давление США, на международной арене действуют, исходя из собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, американцы угрожают вторичными санкциями. Безусловно, все находятся под страшным прессингом американцев и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию. Ну не все страны такие как Турция, например, в этом плане", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
"У нас же есть разногласия с Турцией, есть. Но тем не менее Турция все-таки исходит из своих интересов, и она четко говорит "да" - там, где "да", и четко говорит "нет" - там, где нет. И в этом план, конечно, таких как Эрдоган очень мало на современном политическом олимпе", - добавил Песков.
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