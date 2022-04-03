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Дальнее зарубежье 03.04.2022 18:20

Глава Минфина ФРГ анонсировал обсуждение с партнерами усиления санкций против РФ

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в воскресенье объявил, что с понедельника он приступит к обсуждению с партнерами Германии того, как можно дальше ужесточить санкции против РФ.

"Вместе с нашими партнерами с завтрашнего дня мы будем советоваться, как мы могли бы дальше усилить санкции против России", - написал он в твиттере.

Ранее в воскресенье председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что власти ЕС ведут подготовку к новым санкциям против России.

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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, САНКЦИИ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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