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Регион 03.04.2022 18:40

Грузия поддерживает Украину, но не присоединится к санкциям против России - премьер

Грузия не присоединится к экономическим санкциям против России, исходя из интересов страны и народа, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

"В первый же день, и сегодня, и завтра, всегда и везде буду действовать в соответствии с интересами нашей страны, нашего народа. Это решение никто не заставит меня изменить. То, что приемлемо для национальных интересов нашей страны и интересов народа, только ту политику я буду проводить. (...) Со стороны Грузии экономических санкций не будет", - сказал Гарибашвили журналистам в воскресенье.

При этом он выступил за необходимость скорейшего прекращения российской "специальной военной операции" в Украине. По его словам, Грузия на политическом уровне, во всех форматах поддержала Украину.

"Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране. Война никому не нужна. И для предотвращения войны любой лидер страны - патриот должен делать все возможное", - заявил Гарибашвили.

Он также не одобряет участие добровольцев в боевых действиях в Украине и призывает граждан выражать солидарность с украинским народом в любой другой форме, включая оказание гуманитарной помощи.

"Сегодня в мире ни один руководитель ни одной страны не призывает своих граждан отправляться в Украину и участвовать в военных действиях. По этому поводу я хочу еще раз однозначно заявить. Мы слышали заявления правительства США, выступления лидеров Великобритании, Франции, стран Европы, в которых они призывают своих граждан выражать солидарность в другой форме, включая отправку гуманитарного груза. Я присоединяюсь к этому призыву мировых лидеров и еще раз призываю граждан нашей страны, выражать солидарность с украинским народом в другой форме, будь то отправка гуманитарной помощи или что-то другое, включая помощь прибывшим сюда (в Грузию) украинским гражданам. Это позиция нашего правительства", - сказал Гарибашвили.

При этом он сообщил, что Грузия уже отправила в Украину до 400 тонн гумпомощи. "Хочу от имени нашего правительства выразить солидарность в отношении Украины. Мы отправили до 400 тонн гуманитарного груза и делаем максимум, чтобы уделить внимание гражданам Украины, которые приезжают в Грузию. Мы это будем продолжать", - сказал он.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, САНКЦИИ


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