Переговоры РФ и Украины могут привести к отмене санкций против России - Блинкен

Санкции против РФ могут отменить в случае, если переговоры РФ и Украины приведут к нормализации ситуации в Украине, заявил в воскресенье телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы посмотрим, что делает Украина, что она хочет делать. И если (переговоры России и Украины - ИФ) завершатся тем, что они покончат с войной... и это в конечном итоге потребует отмены санкций, конечно, это да", - сказал он в ответ на вопрос о возможности отмены санкций против РФ в зависимости от переговорного процесса.
Он подчеркнул, что санкции не обязательно должны никогда не заканчиваться, поскольку их цель - изменение политики РФ. Блинкен отметил, что такое развитие событий будет зависеть от действий России.
В свою очередь в интервью телеканалу CNN Блинкен вместе с тем заявил, что США постоянно обсуждают с союзниками дальнейшее ужесточение санкций против РФ.
"Мы ведем постоянный разговор с союзниками и партнерами о том, как наиболее эффективно укрепить, ужесточить санкции", - сказал госсекретарь, добавив, что одновременно с тем Вашингтон уделяет внимание удовлетворению энергетических потребностей Европы.
Он также сказал, что США вместе с союзниками продолжат передачу вооружений Украине.
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