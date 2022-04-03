«Газпром» частично бронирует «Ямал-Европу» на ближайшую ночь и понедельник

"Газпром" заказал прокачку газа по польскому участку газопровода "Ямал-Европа" в ночь с воскресенья на понедельник, свидетельствуют итоги аукциона бронирования на платформе GSA Platform.

C 22:00 по бакинскому времени до утра заказана прокачка 0,6 млн куб. м в час, что составляет 15% пропускной способности магистрали. Впрочем, с другой стороны выставлена заявка на реверс из Германии в Польшу, которая практически компенсирует прямую заявку.

На полные газовые сутки 4 апреля заказана прокачка 0,3 млн куб. м в час (столько же, сколько и на воскресенье).

Из экспортных газопроводов концерн приоритетно использует "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного направления. "Ямалу-Европе" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.

С утра воскресенья на входе в Германию газопровод работает в реверсном режиме, поставляя газ из Германии в Польшу.

Начало апреля выдалось в этом году в Европе довольно прохладным - вблизи минимальных значений для этого времени за последние годы. После интенсивного потепления в конце марта текущая неделя (28 марта - 3 апреля) оказалась на 7 градусов ниже предыдущей. Согласно обновленным прогнозам, на новой неделе (4-10 апреля) температура воздуха сохранится примерно на тех же невысоких уровнях.

"Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м газа в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.