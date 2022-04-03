США отказались от испытания баллистической ракеты, чтобы избежать эскалации ситуации с Украиной - Пентагон

США окончательно отменили испытания межконтинентальной баллистической ракеты, запланированные на 2 марта, а затем отложенные, с целью избежать дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, заявил телеканалу Fox news представитель Пентагона Джон Кирби.
"Мы также должны помнить, что Россия - ядерная держава, и пока мы принимаем решения, это безответственно для нас не думать о гарантиях того, что мы не способствуем перерастания конфликта во что-то большее, чем он есть сейчас", - сказал он о причинах окончательной отмены этих испытаний.
Он подчеркнул, что такое решение не было принято "из-за страха".
Кирби также напомнил, что у США запланировано еще много ракетных испытаний, и что американское командование не сомневается в имеющемся в его распоряжении ракетном потенциале.
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