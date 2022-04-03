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Дальнее зарубежье 03.04.2022 20:00

США отказались от испытания баллистической ракеты, чтобы избежать эскалации ситуации с Украиной - Пентагон

США окончательно отменили испытания межконтинентальной баллистической ракеты, запланированные на 2 марта, а затем отложенные, с целью избежать дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, заявил телеканалу Fox news представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы также должны помнить, что Россия - ядерная держава, и пока мы принимаем решения, это безответственно для нас не думать о гарантиях того, что мы не способствуем перерастания конфликта во что-то большее, чем он есть сейчас", - сказал он о причинах окончательной отмены этих испытаний.

Он подчеркнул, что такое решение не было принято "из-за страха".

Кирби также напомнил, что у США запланировано еще много ракетных испытаний, и что американское командование не сомневается в имеющемся в его распоряжении ракетном потенциале.

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Тэги: США, РОССИЯ, ИСПЫТАНИЕ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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