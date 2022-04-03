Премьер Молдовы не увидела эскалации со стороны российских войск в Приднестровье

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что нет информации о возможных угрозах безопасности со стороны российских войск в Приднестровье.

"Российские войска находятся на территории Молдовы на протяжении 30 лет. Все это время мы последовательно призывали к выводу войск, боеприпасов и вооружения. По этому поводу были и решения международных организаций. Делаем все, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Мы не видели никаких сигналов о том, чтобы был увеличен контингент или планов по эскалации конфликта с вовлечением Молдовы", - заявила Гаврилица в воскресенье на пресс-конференции с представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд.

Премьер подчеркнула, что Молдова выступает за мирное урегулирование всех конфликтов, в том числе - политическое решение приднестровской проблемы за столом переговоров.

"Молдова поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - заявила Гаврилица.

"Мы внимательно следим за тем, что происходит в Приднестровском регионе. Проводим обмен информацией с партнерами. Сохраняем бдительность. Конечно есть, определенные риски, но мы не видим передвижения войск или других планов. Мы рассчитываем на наших международных партнеров, чтобы сохранить мир и стабильность в Молдове , и вернуть мир в Украине", - сказала молдавский премьер.