Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.881 RUR   0.0208 GBR   2.2322 TRY   0.1159

Цена на нефть

31.03 $/bbl +/- WTI 100.28 -7.54 Brent 107.91 -5.54

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.04.2022 21:00

США предоставят Молдове еще $50 млн помощи из-за притока беженцев из Украины

США предоставят Молдове к ранее обещанным $20 млн еще $50 млн в качестве помощи для урегулирования кризиса, связанного с наплывом беженцев из Украины, заявила представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на пресс-конференции с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилица.

"США предоставят Молдове 50 млн долларов в качестве помощи для управления этим кризисом. Эта помощь - дополнение к обещанным ранее 20 млн долларов, которые уже начали поступать в республику", - заявила Томас-Грифилд в воскресенье.

Американский дипломат приехала в воскресенье с однодневным визитом в Молдову.

"Поток беженцев в последнее время сократился. Но мы понимаем, что должны иметь резервы. Мы уже отработали с другими странами создание транзитных "зеленых коридоров", через которые беженцы смогут уехать сразу в страны Европы", - сказала в свою очередь Гаврилица.

Она отметила, что с 24 февраля в Молдову из Украины въехали более 390 тыс. человек. "Из них почти 100 тыс. человек остаются на территории Молдовы, из них 48 тыс. - дети", - сообщила премьер.

В связи с ситуацией на Украине парламент Молдовы объявил в стране режим чрезвычайного положения на период 60 дней, начиная с 24 февраля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МОЛДОВА, США, УКРАИНА, БЕЖЕНЦЫ, СРЕДСТВА


Похожие новости


Президент Молдовы попросила помощи у международного сообщества США поддерживают суверенитет и европейские устремления Молдовы - Блинкен

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az